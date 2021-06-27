Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye EYP'li saldırı: 2 yaralı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye EYP'li saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye EYP'li saldırı: 2 yaralı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye EYP'li saldırı: 2 yaralı

KİNŞASA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde sabah saatlerinde bir Katolik kilisesine EYP ile saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, ibadet etmeye gelen Hristiyanların hedef alındığı saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle kilisedeki banklarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye EYP'li saldırı: 2 yaralı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye EYP'li saldırı: 2 yaralı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye EYP'li saldırı: 2 yaralı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye EYP'li saldırı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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