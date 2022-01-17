Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 10 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Kokonyange beldesinde Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenlendi.

Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Uzun süredir çatışmaların devam ettiği bölgede, KDC ve Uganda ordusu 30 Kasım 2021'den bu yana isyancılara karşı ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalara sahne oluyor.