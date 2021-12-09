Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletinde isyancıların iki köye düzenlediği silahlı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haber le göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup, Ituri eyaletinin Djugu bölgesine bağlı Katsa ve Batsa köyüne silahlarla saldırdı.

İsyancıların birçok evi yağmaladığı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 6 isyancı öldürüldü.

Dün yine aynı bölgede bulunan Andisa köyüne CODECO üyelerinin saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzun süredir çatışmaların yaşandığı bölgede, KDC ve Uganda ordusu 30 Kasım'dan bu yana isyancılara karşı ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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