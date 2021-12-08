Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 4 sivil ve 1 polis hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Ituri eyaletinin Djugu bölgesine bağlı Andisa köyüne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Birçok evi ateşe veren isyancılar 1 polis ve 4 sivili öldürdü.

Uzun süredir çatışmaların yaşandığı bölgede, KDC ve Uganda ordusu 30 Kasım'dan bu yana isyancılara karşı ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet