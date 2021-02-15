Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 4 asker öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda bulunan Katanga eyaletinin başkenti Lubumbashi'de güvenlik güçleri ile isyancı grup "Mai Mai Kata Katanga" arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda bulunan Katanga eyaletinin başkenti Lubumbashi'de güvenlik güçleri ile isyancı grup "Mai Mai Kata Katanga" arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, "Mai Mai Kata Katanga" üyeleri Lubumbashi şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kimbembe'deki Cumhuriyet Muhafızlarına ait silah deposuna saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda 12 isyancı öldürüldü, 5 isyancı yakalandı

İsyancıların roketatar gibi ağır silahlarla saldırdığı depoda 4 asker hayatını kaybetti.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı "Mai Mai Kata Katanga" grubu, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez