Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 46 sivil yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 46 sivil yaşamını yitirdi

15.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:14
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 46 sivil yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinin Walese Vonkutu bölgesinde isyancıların saldırısında 46 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinin Walese Vonkutu bölgesinde isyancıların saldırısında 46 sivil hayatını kaybetti.

Ituri eyaletinin İçişleri Bakanı Adio Gidi, basına yaptığı açıklamada, isyancı grubun saldırısında 46 sivilin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Saldırının Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isyancı grubu tarafından gerçekleştirildiğini belirten Gidi, saldırı sonrasında KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC) bölgede operasyon başlattığını sözlerine ekledi.

Gidi, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun Afrika'nın en eski yerlilerinden Pigme olduğunu belirtti.

Kuzey-Kivu bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Değişim İçin Mücadele Hareketi (LUCHA) yetkilileri, Kasım 2019'dan bu yana Kuzey-Kivu eyaletinde yaşanan çatışmalarda 1206 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kuzey-Kivu eyaletinin Beni bölgesinde FARDC ile ADF mensubu isyancılar arasında uzun süredir şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump İlker Başbuğ Muharrem İnce Alparslan Türkeş
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Gökhan Gönül Mesut Bakkal Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 46 sivil yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 10:18:24. #1.14#
title