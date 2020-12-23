Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti

23.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:59
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Bulongo kentine saldırı düzenledi.

Saldırıda, 4 sivil ve 1 asker hayatını kaybederken, 2 asker ve 3 sivil ağır yaralandı.

Yaralıların Beni Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtilen haberlerde, 20 sivilin saldırıdan sonra kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi'nin bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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