Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 20 sivili öldürdü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların bir köye düzenlediği saldırıda 20 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların bir köye düzenlediği saldırıda 20 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Djugu bölge yöneticisi Alfred Bongalangwa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) üyesi silahlı kişiler, Ituri bölgesinde bulunan Jisu köyüne saldırı düzenlediğini söyledi.

Bongalangwa, isyancıların, köydeki evlere ateş açması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 25 kişinin yaralandığını belirtti.

KDC ordusunun Ituri bölge sözcüsü Jules Ngongo Tshikudi de detay vermeden saldırıyı doğruladı.

2017'den bu yana en az 700 sivil öldü

BM verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, mart sonunda CODECO'nun eski lideri Justin Ngudjolo'nun öldürüldüğünü duyurmuştu. İsyancı grup, hazirandan bu yana Djugu ve çevresinde saldırılar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.

Kaynak: AA