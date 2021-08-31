Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 11 çocuğu kaçırdı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 11 çocuğu kaçırdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 11 çocuğu kaçırdı
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri bölgesinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup 11 çocuğu kaçırdı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri bölgesinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup 11 çocuğu kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusu Ituri eyaletinde bulunan Zunguluka köyüne ADF üyeleri saldırı düzenledi.

Evleri yağmalayan isyancılar köylüleri rehin alarak bölgeden uzaklaştı.

Köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklaştıktan sonra, köylüleri serbest bırakan isyancılar 5'i kız 11 çocuğu rehin alarak kayıplara karıştı.

ADF üyeleri sık sık rehine alarak fidye talebinde bulunuyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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