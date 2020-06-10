Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 10 sivili öldürdü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 10 sivili öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların bir köye saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 10 sivili öldürdü
10.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:16

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların bir köye saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) üyesi silahlı kişiler Ituri bölgesinde bulunan Lenga köyüne saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 3'ü çocuk 10 sivil öldürüldü.

CODECO üyesi silahlı kişiler de yağmaladıkları 100'e yakın evi ateşe verdiler.

2017'den bu yana en az 700 sivil öldü

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil yaşamını yitirdi.

KDC ordusu, mart sonunda CODECO'nun eski lideri Justin Ngudjolo'nun öldürüldüğünü duyurmuştu. İsyancı grup, hazirandan bu yana Djugu ve çevresinde saldırılar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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