Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı gruplar çocuk savaşçı kullanıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2021'de 470'ten fazla çocuk ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupların saflarına katıldı.

KDC'de yayın yapan Birleşmiş Milletler Okapi Radyosunun haberine göre, ülkenin doğusunda güvenlik güçleri ve isyancılar arasında devam eden çatışmalarda, 2021'de 470'ten fazla çocuk kullanıldı.

Haberde, geçen sene 12'si kız çocuğu olmak üzere 50 çocuğun çatışmalarda yaşamını yitirdiği, 169 çocuğun ise cinsel istismara uğradığı belirtildi.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 63'ü 24 yaş altı olan ülkede çocuk savaşçı ve çocuk işçi konusu sık sık gündeme geliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.