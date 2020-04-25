Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı grup saldırısı: 13 ölü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancı bir grubun iki köye düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 6 militan öldürüldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancı bir grubun iki köye düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 6 militan öldürüldü.

Radio Okapi'nin haberine göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) Djugu bölgesindeki Sakoko ve Samangoli köylerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 3'ü çocuk 7 sivil yaşamını yitirdi.

Ituri ordu sözcüsü Teğmen Jules Ngongo, bölgedeki askeri unsurların CODECO üyelerinin saldırısına karşılık verdiğini, 6 militanın öldürüldüğünü aktardı.

2017'den bu yana en az 700 sivil öldü

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, mart sonunda CODECO'nun eski lideri Justin Ngudjolo'nun öldürüldüğünü duyurmuştu. İsyancı grup, hazirandan bu yana Djugu ve çevresinde saldırılar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.

Kaynak: AA