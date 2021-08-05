Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Hint işletmelere saldırılar düzenlendi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Hint işletmelere saldırılar düzenlendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Hint işletmelere saldırılar düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Hindistan'da Joel Shindani isimli Kongolunun gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da Hintlere ait işletmeler hedef alındı.

Hindistan'da Joel Shindani isimli Kongolunun gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da Hintlere ait işletmeler hedef alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hindistan'da Kongolu öğrenci Shindani'nin nezarette tutulduğu sırada hayatını kaybetmesine tepki olarak, Kinşasa'da bulunan Hint işletmelere saldırılar düzenlendi.

Can kaybının yaşanmadığı saldırılarda, Hintlere ait bazı işletmeler yağmalandı.

Polisin olayları kontrol altına aldığı, işletmelerin yanı sıra Hintlerin yaşadığı muhitlerde de güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Joel Shindani, 2 Ağustos'ta Hindistan'ın Bangalore kentinde polis nezaretindeyken hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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