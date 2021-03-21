Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halk, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halk, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

21.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:51
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halk, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Ülkedeki yaklaşık 2,5 milyon seçmen, mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun da yer aldığı 7 aday arasından yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Muhalefet adayı Guy Brice Parfait Kolelas, iki gün önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını öğrendi.

Kolelas, ulusal basında yayımlanan bir video görüntüsünde hasta yatağında, "Değişim için gidin oy verin. Ben, hayatta kalmak için mücadele veriyorum siz de değişim için mücadele verin." ifadesini kullandı.

İnternet ve sosyal medyaya erişim engeli

Muhalefet adayı Kolelas'ın seçim kampanyasını yöneten Cyr Mayanda ise gazetecilere, 60 yaşındaki Kolelas'ın, sağlık sorunları nedeniyle bugün Fransa'ya sevk edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Öte yandan ulusal basının haberlerine göre, ülkede internet ve sosyal medyaya erişim engeli konuldu.

Afrika'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan liderlerden 77 yaşındaki Nguesso, 24 Ocak'ta adaylığını açıklamıştı.

Nguesso, 5 milyon nüfuslu ülkede, son olarak 2016'da gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 60'ını alarak 5 yıllığına göreve gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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