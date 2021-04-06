Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görevdeki BM gücüne karşı gösteri düzenlendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonuna (MONUSCO) karşı gösteri düzenlendi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonuna (MONUSCO) karşı gösteri düzenlendi.

Kuzey-Kivu bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Değişim İçin Mücadele Hareketi (LUCHA) üyelerinden David Kambale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı grupların Beni'de çok sayıda sivili katlettiğini söyledi. Kambale, kentte görev yapan ve MONUSCO'ya bağlı mavi berelilerin bu duruma tepkisiz kalmasına da artık tahammül edemeyeceklerini belirtti.

Kambale, şiddet olaylarına karşı işlevsiz kalan MONUSCO'nun görevine bir an önce son verilmesini istedi.

Butembo kentindeki BM yerleşkesinde gösteri düzenleyen LUCHA üyelerinin dağılması amacıyla olay yerine güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Ülkedeki güvenlik krizi 20 yıldır devam ediyor

LUCHA'nın verilerine göre, Beni'de silahlı grupların saldırısında bir yılda 1300 sivil ve çok sayıda asker katledildi. Ayrıca LUCHA, ordunun silahlı gruplara karşı düzenlediği operasyonların saldırıları durdurmadığı, aksine silahlı grupların daha geniş bir alana yayılmasına neden olduğunu savunuyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bini aşkın sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Yaklaşık 20 bin çalışanla yakın zamana kadar BM'nin en büyük istikrar misyonları arasında yer alan ve şimdilerde maddi sıkıntılarla karşı karşıya olan MONUSCO, 22 yıldır ülkede görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım