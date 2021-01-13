Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde "gizemli hastalık" nedeniyle 10 günde 62 kişi öldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde "gizemli hastalık" nedeniyle 10 günde 62 kişi öldü

13.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:20
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1-9 Ocak tarihlerinde 62 kişinin "gizemli hastalık" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1-9 Ocak tarihlerinde 62 kişinin "gizemli hastalık" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin orta kesiminde yer alan Bikenge bölgesinde 10 günde yüksek ateş, su kaybı ve kansızlık belirtileri gösteren 62 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık yetkilileri, daha çok 5 yaş altı çocukların etkilendiği "gizemli hastalığın" kesin nedeninin henüz tespit edilmediğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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