Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gemi battı 25 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gemi battı 25 kişi öldü

12.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:10
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gemi battı 25 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusu Tshopo Nehri'nde bir geminin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusu Tshopo Nehri'nde bir geminin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Tshopo Eyaleti Vali Yardımcısı Maurice Abibu Sakapela, basına yaptığı açıklamada, Kisangani'den Basoko'ya giden bir geminin aşırı yük nedeniyle battığını bildirdi.

Sakapela kazada, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 19 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kazaların genellikle ulaşımda kullanılan küçük motorlu ahşap teknelerin navigasyon standartlarına uymaması sebebiyle gerçekleştiği ülkede eylül-ekim 2020'de 73 kişi gemi kazasında hayatını kaybetmişti.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde yaşanan kazalara, teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu almaları sebep oluyor.

KDC'de yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle halk ulaşım için genellikle nehirleri kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mike Pence Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Ivana Sert Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Türk Twitter Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gemi battı 25 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 21:13:47. #1.14#
title