Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eski cumhurbaşkanını öldürmekten hüküm giymiş 22 mahkuma cumhurbaşkanı affı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eski cumhurbaşkanını öldürmekten hüküm giymiş 22 mahkuma cumhurbaşkanı affı

08.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:19
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eski cumhurbaşkanını öldürmekten hüküm giymiş 22 mahkuma cumhurbaşkanı affı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eski Cumhurbaşkanı Laurent Desire Kabila'nın cinayetinden sorumlu tutularak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Albay Eddy Kapend ve 21 mahkum, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından affedildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eski Cumhurbaşkanı Laurent Desire Kabila'nın cinayetinden sorumlu tutularak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Albay Eddy Kapend ve 21 mahkum, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından affedildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kabila suikastinin baş sorumlusu ve Kabila'nın yaveri Albay Kapend, başkent Kidşasa'da bulunan Makala hapishanesindeki 19 yıllık mahkumiyetin ardından özgürlüğüne kavuştu.

Askeri kıyafetlerle hapishaneden ayrılan Kapend, dışarda kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Aralarında eski istihbarat şefi Georges Leta'nın da bulunduğu, cumhurbaşkanı affından yararlanacak diğer 21 mahkumun da kısa süre içinde serbest bırakılması bekleniyor.

Kabila suikasti

Laurent-Desire Kabila 16 Ocak 2001 günü görevi başındayken, koruması Rashidi Muzele tarafından başkanlık sarayında öldürülmüştü.

Suikastın arkasında Kabila'nın yaveri ve kuzeni olan Albay Kapend ve 25 kişi olduğu iddia edilmişti.

Askeri mahkemede yargılanan 26 sanığa verilen idam cezası ömür boyu hapis cezasına dönüştürülmüştü.

Sanıklardan 4'ü doğal yollarla hayatını kaybetmişti.

Baba Kabila'nın ölümünün ardından, cumhurbaşkanlığı görevine getirilen oğul Joseph Kabila 2019'a kadar bu görevi yürütmüştü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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