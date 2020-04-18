Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakaları yeniden ortaya çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine yakın yeniden görülen vaka sayısı 6'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Beni vilayetinde son bir haftada 6 Ebola vakası görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Bakanlığın salgının kontrol altına alınması için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli şekilde hareket ettiği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle