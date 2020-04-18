Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakaları yeniden ortaya çıktı
18.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:53
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine yakın yeniden görülen vaka sayısı 6'ya çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Beni vilayetinde son bir haftada 6 Ebola vakası görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Bakanlığın salgının kontrol altına alınması için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli şekilde hareket ettiği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com