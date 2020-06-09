Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınına karşı aşılama işlemleri başladı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınına karşı aşılama işlemleri başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgının tekrar ortaya çıktığı Mbandaka'da aşılama işlemleri başladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınına karşı aşılama işlemleri başladı
09.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:44

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgının tekrar ortaya çıktığı Mbandaka'da aşılama işlemleri başladı.

KDC Sağlık Bakanı Dr. Eteni Longonda, Ebola salgınının 11. dalgasının ortaya çıktığı ülkenin kuzeybatısındaki Mbandaka bölgesinde aşılama işlemlerine başladıklarını duyurdu.

Bakan, 1500 doz aşıları olduğunu ve 8 bin doz daha aşı sipariş ettiklerini ama bu rakamların bölge için çok yetersiz olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF), yeni Ebola vakalarının görülmeye başladığı KDC'ye hastalıkla mücadele için 40 milyon dolarlık yardım yapacaklarını duyurmuştu.

Ebola salgınının son dalgasında toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, vaka sayısı 12'ye yükseldi.

Ülkede Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka tespit edildi, bunlardan 2 bin 25'i yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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