Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sayısında düşüş

15.10.2019 21:26

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında günlük tespit edilen vaka sayısında gerileme olduğu bildirildi.

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, yaklaşık 14 aylık dönemde 3 bin 218 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 3 bin 104 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Verilerde, Ebola'dan 2 bin 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 114 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola kaynaklı olduğu bilgisine yer verildi.

Yapılan tedavi sonucu Ebola virüsü taşıyan bin 32 kişi sağlığına kavuşurken, 36 kişinin tedavisi sürüyor.

Son 10 günde 14 yeni vakanın görüldüğü ülkede tespit edilen salgın oranında gerileme kaydedildiği belirtiliyor.

Ülkede yaklaşık 14 aydır görülen son salgında günlük vaka sayısı 10-20'den 1-3 aralığına geriledi

Ituri eyaletinde 294 gün sonra yeni vaka

Diğer yandan, KDC'nin Ituri eyaletlerinde 294 gün sonra ilk defa yeni vaka görüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nyakunde bölgesinde görülen 6 kanamalı ateş vakasının 1'inin Ebola olduğu belirlendi.

Açıklamada, Nyakunde'de son 294 gün içerisinde Ebola vakası görülmediği kaydedildi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünce, geçen ağustosta Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yapılan araştırmada, KDC'deki yaklaşık 700 Ebola virüsü taşıyan hastaya "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçların uygulanarak, vakaların yüzde 94'ünde tedaviye olumlu yanıt alındığı duyurulmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA