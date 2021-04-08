Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi öldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grubun bıçaklı saldırısında 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grubun bıçaklı saldırısında 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede yayın yapan Birleşmiş Milletlerin Okapi radyosunda, CODECO'nun, ülkenin kuzeydoğusunda Djugu bölgesinde bıçaklı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

???????Djugu sakinleri, şiddet olaylarına son verilmemesine tepki gösterdi.

Sakinler, 5 kişinin cesedini yetkilileri beklemeden morga kaldırdı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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