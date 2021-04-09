Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devrilip ateş alan otobüste en az 40 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsünün devrilip ateş alması sonucu en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsünün devrilip ateş alması sonucu en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin orta kesimindeki Tshikapa kenti Valisi Willy İtsunda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Kinşasa'ya götürülmek üzere palm yağı ve alkol de taşıyan bir yolcu otobüsünün Tshikapa'dan hareket ettiğini, bir taksiyi sollamak isterken ise devrilip ateş aldığını ifade etti.

Aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 yolcunun yanarak can verdiğini belirten İtsunda, 9 kişinin ise ağır yaralandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım