Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde CODECO militanları saldırı düzenledi: En az 20 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Muyaya, dün Kongo'nun Kalkınması Kooperatifi (CODECO) militanları tarafından ülkenin Ituri eyaletinde yer alan Drodro köyüne düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Askeri Hükümet Sözcüsü Jules Ngongo yaptığı açıklamada, Kalkınması Kooperatifi (CODECO) militanları tarafından dün Ituri eyaletinde yer alan Drodro köyüne saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Saldırının amacına ilişkin Ngongo, "Amaçları, Drodro'da yerinden edilen nüfusa saldırmaktı" ifadelerini kullandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre düzenlenen saldırıda aralarında çocuk ve sivillerin de bulunduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. - KİNŞASA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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