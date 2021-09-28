Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çıkan çatışmada 12 sivil öldü - Haberler
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çıkan çatışmada 12 sivil öldü

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çıkan çatışmada 12 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu İturi eyaletinde KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile Kongo'nun Yurtsever ve Bütünleştirici Gücü (FPIC) adlı isyancı grup arasında çıkan çatışmada 12 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu İturi eyaletinde KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile Kongo'nun Yurtsever ve Bütünleştirici Gücü (FPIC) adlı isyancı grup arasında çıkan çatışmada 12 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Makayanga mevkisinde FARDC ile FPIC arasında saatlerce süren çatışma meydana geldi.

Çatışmada 12 sivil hayatını kaybederken 8 isyancı öldürüldü.

İsyancılar bölgeden ayrılmadan önce birçok evi ateşe verdi.

Ordudan yapılan açıklamada, bölgenin tamamen güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğu duyuruldu.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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