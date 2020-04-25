Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: 8 ölü, 43 yaralı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: 8 ölü, 43 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) etnik milliyetçi hareket Bundu Dia Kongo'nun (BDK) lideri Ne Mwanda Nsemi'nin tutuklanması sırasında, hareket mensupları ile polis arasında çıkan çatışmada 8 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

25.04.2020 02:30 | Son Güncelleme: 25.04.2020 02:30
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: 8 ölü, 43 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) etnik milliyetçi hareket Bundu Dia Kongo'nun (BDK) lideri Ne Mwanda Nsemi'nin tutuklanması sırasında, hareket mensupları ile polis arasında çıkan çatışmada 8 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri ve Güvenlik Bakanı Gilbert Kankonde, basın açıklamasında, güvenlik güçlerinin BDK liderini başkent Kinşasa'daki evini kuşatmasının ardından bölgeye akın eden Nsemi yandaşları ile polis arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada Nsemi yandaşlarından 8 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını kaydeden Kankonde, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

203 kişi gözaltına alındı

Bakan Kankonde, olaylarda 203 kişinin gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiğini, 8 polisin de ağır yaralandığını ifade etti.

BDK lideri Nsemi'nin yerel bir hastanede kontrollerinin yapıldığını dile getiren Kankonde, isyan çıkarma, devletin iç güvenliğine saldırma, halkı nefrete teşvik etmekle suçlanan Nsemi'nin, kontrollerden sonra cezaevine aktarılacağı bilgisini paylaştı.

Kongo-Merkez eyaletinin eski milletvekili Ne Mwanda Nsemi tarafından 1969'da kurulan bir hareket olan BDK'nin, Kongo etnik milliyetçiliği odaklı siyasi ve kültürel bir ajandası bulunuyor.

KDC, Angola ve Kongo Cumhuriyeti'nin topraklarının bazı kısımlarını kapsayan etnik bir Kongo devleti kurmayı amaçlayan Nsemi, 2017'de ülkeyi sömürmeye çalışmakla suçladığı Ruandalılar ve Ruandalı olduğunu ileri sürdüğü eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın ülkeyi terk etmesini istemişti.

Kabila'ya hakaret ve halkı isyana teşvik suçlamasıyla Mart 2017'de tutuklanan Nsemi, iki ay sonra firar etmişti.

Kongo-Merkez eyaletindeki BDK üyeleri ile polis arasında çarşamba günü çıkan çatışma, 2'si polis 15 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

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