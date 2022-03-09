Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu yıl ocakta 230'dan fazla sivil yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda güvenlik güçleri ile siviller arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 2022'nin ilk ayında 230'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nin KDC'deki ofisinden paylaşılan raporda, Ocak 2022'de KDC'de 230'dan fazla sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, 2'si çocuk, 5'i kadın olmak üzere 42 sivilin ölümünden KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC) sorumlu olduğu iddia edildi.

Ocak 2022'de ülkenin doğusunda 473 insan hakkı ihlali gerçekleştirildiği kaydedilen raporda, 2022'nin ilk ayında, isyancı grup üyelerinin saldırılarında 23'ü kadın 6'sı çocuk 189 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dün yine ülkenin doğusunda bulunan Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 16 sivil hayatını kaybetmişti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.