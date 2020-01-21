Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki 15 kişi öldü

21.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:14

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde bir teknenin batması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, gölün Bankay mevkisinde dün akşam yaklaşık 30 yolcusu bulunan bir tekne alabora oldu.

Yetkililer, bir cenaze töreninden dönenleri taşıyan teknenin aşırı rüzgarın etkisiyle alabora olması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı yolcuların da kaybolduğunu belirtti.

Kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü de kaydedildi.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri ve gölleri tercih ediyor, ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü kazalara neden oluyor.

Kaynak: AA