Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Başbakan Sylvestre Ilunga güvenoyu alamadı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Başbakan Sylvestre Ilunga güvenoyu alamadı

27.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:04
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Başbakan Sylvestre Ilunga güvenoyu alamadı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Başbakan Sylvestre Ilunga Mecliste yapılan güven oylamasını büyük farkla kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Başbakan Sylvestre Ilunga Mecliste yapılan güven oylamasını büyük farkla kaybetti.

Ulusal basındaki haberle göre, Meclis Genel Kurulunda, 500 milletvekilinden 382'sinin katılımıyla gerçekleşen güven oylamasında milletvekillerinin 367'si hükümetin düşmesi için oy kullandı.

Başbakan Ilunga'nın hiçbir hukuki dayanağı olmadığını iddia ederek katılmadığı oylamada, milletvekillerinden 7'si ret oyu verirken, 7 milletvekili çekimser kaldı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Anayasaya göre güvenoyu alamayan Ilunga'nın 24 saat içinde istifasını Cumhurbaşkanına sunması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin selefi Kabila ile 2018'den bu yana devam eden koalisyonun 7 Aralık 2020'de sona erdiğini açıklamasıyla ülkede siyasi kriz gün yüzüne çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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