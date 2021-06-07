Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçıların elindeki 12 bölgede ordu kontrolü sağladı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçıların elindeki 12 bölgede ordu kontrolü sağladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçıların elindeki 12 bölgede ordu kontrolü sağladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde yer alan 12 bölge, ayrılıkçılardan geri alındı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde yer alan 12 bölge, ayrılıkçılardan geri alındı.

Kuzey Kivu Vali Sözcüsü Binbaşı Ndjike Kaiko basına yaptığı açıklamada, Masisi, Walikale ve Rutshuru şehirlerine bağlı 12 bölgenin tamamen ordunun kontrolüne geçtiğini ifade etti.

Kaiko, operasyonlarda, yaklaşık 100 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 7 Mayıs'ta, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 30 gün sürecek kuşatma ilan etmiş ve kuşatmanın askerler tarafından yönetileceğini açıklamıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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