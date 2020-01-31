Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 20 sivili öldürdü

31.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:14

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırılarında, 20 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Beni kentine bağı Oicha bölgesi yakınlarında farklı beldelerde perşembe günü düzenlenen saldırılarda 20 sivil hayatını kaybetti.

Yetkililer, ADF'nin dün ve önceki gün Beni'ye bağlı birçok noktada düzenlediği saldırılarda 60'dan fazla insanın öldüğünü söyledi.

Çok sayıda ayrılıkçı grubun faaliyet gösterdiği bölgede son 3 haftada görece sakinlik hakimdi.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı geçen ekim ayının sonunda geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ayrılıkçılar, kasım ve aralık aylarında 260'tan fazla sivili katletmişti.

Ordu tarafından ay başında yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 60 asker yaşamını yitirdi, 175 asker yaralandı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA