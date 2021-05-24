Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeninde göçük: 13 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeninde meydana gelen göçükte 13 işçi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeninde meydana gelen göçükte 13 işçi yaşamını yitirdi.

BM'ye ait radyo Okapi'nin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Bas Uele bölgesindeki altın madeninde yaşanan göçük nedeniyle işçilerden 13'ü öldü.

Madenlerde sık sık ölümcül kazalar meydana geliyor. Ülkedeki işçiler, çok düşük ücret karşılığında güvenliğin sağlanamadığı madenlerde çalıştırılıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti kobalt, elmas, bakır ve altın gibi doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen halkı çok yoksul.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım