Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 94 binden fazla kişi HIV taşıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 94 bin 345 kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü ( Hıv ) taşıdığı bildirildi.

KDC Ulusal Aıds Kontrol Programı (PNMLS) Kinşasa İl Genel Sekreteri Patrick Panzhu, yaptığı açıklamada, ülkede 94 bin 345 kişinin HIV ile enfekte olduğunu belirtti.

HIV ile mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Panzhu, HIV taşıyan yaklaşık 5 bin kişinin tedavi gördüğünü söyledi.

HIV/AIDS nedir?

HIV, doğrudan bağışıklık sistemine zarar veriyor ve bu virüsü taşıyanlar "HIV pozitif" olarak adlandırılıyor. HIV, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden oluyor.

AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ise HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalık hali olarak tanımlanıyor.

İlk defa ortaya çıktığı 1980'li yıllardan bu yana dünyada artarak yayılmaya devam eden HIV enfeksiyonu, korunmasız her türlü cinsel temas, ortak enjektörlerle damar içi madde kullanımı, enfekte kan ve kan ürünlerinin verilmesiyle ya da anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabiliyor.

Bulaşma yollarının çeşitliliğine bağlı olarak HIV enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülebiliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet