Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 52 mahkum firar etti - Haberler

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 52 mahkum firar etti

AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 52 mahkum firar etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai ilinde bulunan İlebo Hapishanesi'nden 52 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai ilinde bulunan İlebo Hapishanesi'nden 52 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, sömürge döneminde inşa edilen İlebo Hapishanesi'nden firar eden 52 hükümlüyü arama çalışmalarının devam ettiği, cezaevinde de güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Ülkenin doğusundaki Beni şehrindeki hapishaneden de 20 Ekim 2020'de yaklaşık 1300 mahkum kaçmıştı.

Ülkede bulunan hapishanelerde yeterince güvenlik önlemi alınmadığı için sık sık firar vakası yaşanıyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Mahkum, Kongo, Güncel, Haberler

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