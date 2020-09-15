Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 52 mahkum yetersiz beslenme nedeniyle öldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 52 mahkum yetersiz beslenme nedeniyle öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Beni eyaletindeki Bunia Hapishanesinde 52 mahkum yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 52 mahkum yetersiz beslenme nedeniyle öldü
15.09.2020 21:01 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:04

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Beni eyaletindeki Bunia Hapishanesinde 52 mahkum yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Kongo İstikrar Misyonu (MONUSCO) yayımladığı raporda, Bunia Hapishanesinin son 7 ayda devletten hiçbir ekonomik destek almadığı kaydedildi.

Bunia Hapishanesinde son 8 ayda 52 mahkumun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen raporda, ayrıca, 500 kişinin yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunu yaşadığının altı çizildi.

Hükümetin önlem almaması durumunda, daha fazla mahkumun hayatını kaybedebileceği uyarısı yapılan raporda, Bunia Hapishanesinde kapasitenin 5 katından fazla mahkum tutulduğuna dikkat çekildi.

KDC'nde dün 37 mahkum hapishaneden kaçmıştı

KDC'nin Güney Kivu eyaleti Kamituga merkez hapishanesinden dün 37 mahkum kaçmıştı.

Yaşanan firarın ardından, Kamituga Hapishanesi Müdürü Richard Tege, ekonomik nedenlerden dolayı hapishanenin sadece 4 gardiyan tarafından korunduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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