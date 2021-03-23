Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 37 gündür Ebola vakası tespit edilmedi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 37 gündür Ebola vakası tespit edilmedi

23.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:40
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 37 gündür Ebola vakası tespit edilmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 37 gündür Ebola vakası tespit edilmediğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 37 gündür Ebola vakası tespit edilmediğini açıkladı.

DSÖ Afrika Bölgesi Twitter hesabından, Katwa'daki son Ebola hastasının da taburcu edildiği açıklandı.

Açıklamada, 7 Şubat'ta ilk vakanın tespit edilmesiyle başlayan 12'nci salgında 37 gündür yeni vakaya rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

DSÖ, KDC'deki 12'inci Ebola salgınında 6 kişi hayatını kaybettiğini, 1737 hastanın da tedavi edildiğini aktardı.

11 binden fazla insan öldü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

KDC'de çıkan 11'inci dalga Ebola salgını, 18 Kasım 2020'de sona ermişti. Salgının 11'inci dalgasında 130 vaka tespit edilmiş, 55 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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