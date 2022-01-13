Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 35 rehine isyancıların elinden kurtarıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların elindeki 35 rehine kurtarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinde faaliyet gösteren isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, en az 25 isyancıyı öldürerek 35 rehineyi kurtardı.

Yine aynı bölgede, binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan ADF liderlerinden Kisokeranio, dün yurt dışına çıkmak üzereyken güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı.

Uganda, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF isyancı grubuyla mücadele etmek için KDC ile yapılan güvenlik anlaşmasının ardından, bölgeye 1700 asker göndermişti.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana isyancılara karşı bölgede ortak operasyonlar yürütüyor.

ADF grubunun saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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