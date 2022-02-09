Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 23 isyancı etkisiz hale getirildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Kuzey-Kivu ve Ituri eyaletlerinde ordunun düzenlediği operasyonlarda 23 isyancı öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) uzun süredir çatışmaların yaşandığı Kuzey-Kivu ve Ituri'de isyancılara karşı operasyon başlattı.

Birçok isyancı grubun faaliyet gösterdiği bölgede devam eden operasyonlarda Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isyancı grubun 23 üyesi öldürüldü.

Uganda, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF isyancı grubuyla mücadele etmek için KDC ile yapılan güvenlik anlaşmasının ardından bölgeye 1700 asker göndermişti.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana isyancılara karşı bölgede ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.