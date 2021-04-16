Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 200 milletvekili, hükümetin yeniden oluşturulmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 200 milletvekili, hükümetin yeniden oluşturulmasını istedi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 200 milletvekili, hükümetin yeniden oluşturulmasını istedi
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 200 milletvekili, yeni hükümetin ulusal temsilcilerinin tümünü gözeterek kurulmadığı için yeniden oluşturulmasını talep etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 200 milletvekili, yeni hükümetin ulusal temsilcilerinin tümünü gözeterek kurulmadığı için yeniden oluşturulmasını talep etti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, 200 milletvekilinin "Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin kurduğu hükümetin ulusal temsilcilerinin tümünü gözeterek oluşturulmadığını ve jeopolitik dengenin yok sayıldığına" yönelik ifadelerine yer verildi.

Haberlerde, milletvekillerinin bu gerekçelerle hükümetin yeniden oluşturulması yönünde Meclis Başkanlığına muhtıra sunduğu belirtildi.

Tshisekedi, 12 Nisan'da, Jean Michel Sama Lukonde'yi başbakan olarak atayarak, 31 bakan, 11 bakan yardımcısı, 9 devlet bakanı, 4 başbakan yardımcısı ve 1 delegenin yer aldığı yeni hükümeti oluşturmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Antony Blinken Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Ebru Şallı Hande Ataizi Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Metin Oktay Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 200 milletvekili, hükümetin yeniden oluşturulmasını istedi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:21:51. #1.15#

title