Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 isyancı öldürüldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 isyancı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Kongo'nun Kalkınması İttifakına (CODECO) bağlı 15 isyancının öldürüldüğü bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 isyancı öldürüldü
18.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:54

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Kongo'nun Kalkınması İttifakına (CODECO) bağlı 15 isyancının öldürüldüğü bildirildi.

KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC) Ituri Bölge Sözcüsü Jules Ngongo, Ituri eyaletinin Irumu bölgesinde devam eden "Zaruba ya Ituri 2 Operasyonu" kapsamında CODECO'ya bağlı 15 isyancının öldürüldüğünü duyurdu.

Ngongo, FARDC'nin 8 Nisan'da başlattığı operasyonun devam edeceğini vurguladı.

Kentte, FARDC ile CODECO mensubu isyancılar arasında nisandan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Ituri eyaletindeki siviller uzun suredir yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeyi terk etmeye başladı.

Ülkede 20 yıldır çatışmalar sürüyor

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, son 8 ay içerisinde, KDC'de yaklaşık 1300 sivilin öldürüldüğünü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde halan sürmekte olan çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivilin yerlerinden edildiğini belirtilmişti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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