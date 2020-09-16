Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 121'e yükseldi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde yeniden ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 121'e ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde yeniden ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 121'e ulaştı.

Ebola Salgını Müdahale Ekibinden yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Equateur eyaletinde vakasız geçen iki günün ardından 2 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Vakaların toplam sayısının 121'e, ölenlerin sayısının da 1 artarak 48'e yükseldiği aktarılan açıklamada, salgında bugüne kadar 54 kişinin iyileştiği ifade edildi.

11'inci dalga ebola salgını bugüne kadar Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka ve Wangata şehirlerinde görüldü.

10'uncu dalga ebola salgını 25 Haziran'da sona ermişti

KDC'nin doğusunda 2018'de ortaya çıkan 10'uncu dalga ebola salgınının 25 Haziran'da sona erdiği ilan edilmişti.

Ülkenin Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde beliren 10'uncu dalga salgında 3 bin 470 vaka görüldü, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA