Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 121'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 121'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde yeniden ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 121'e ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 121'e yükseldi
16.09.2020 16:51 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:51

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde yeniden ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 121'e ulaştı.

Ebola Salgını Müdahale Ekibinden yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Equateur eyaletinde vakasız geçen iki günün ardından 2 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Vakaların toplam sayısının 121'e, ölenlerin sayısının da 1 artarak 48'e yükseldiği aktarılan açıklamada, salgında bugüne kadar 54 kişinin iyileştiği ifade edildi.

11'inci dalga ebola salgını bugüne kadar Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka ve Wangata şehirlerinde görüldü.

10'uncu dalga ebola salgını 25 Haziran'da sona ermişti

KDC'nin doğusunda 2018'de ortaya çıkan 10'uncu dalga ebola salgınının 25 Haziran'da sona erdiği ilan edilmişti.

Ülkenin Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde beliren 10'uncu dalga salgında 3 bin 470 vaka görüldü, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Barış Falay Ferhat Göçer İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Gökhan Töre Vedat Muriqi Eddie Newton
Daha Fazla Mart Ateş Karar Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 121'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 16:54:29. #1.14#
title