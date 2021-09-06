Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Türkiye'ye geliyor
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Türkiye'ye geliyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

KONGO Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 6- 8 Eylül 2021 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 6- 8 Eylül 2021 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 6- 8 Eylül 2021 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı kaydedildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaretin gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ziyaret sırasında 7 Eylül Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile halihazırda Afrika Birliği Dönem Başkanlığı'nı da yürüten Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi arasındaki görüşmelerde ayrıca, Afrika'daki güncel gelişmeler ile 3'üncü Türkiye- Afrika Ortaklığı Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak ve güncel uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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