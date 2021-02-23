Kongo Demokratik Cumhuriyeti, BM konvoyuna düzenlenen saldırıdan FDLR ayrılıkçılarını sorumlu tuttu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümeti, ülkenin doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna yönelik saldırının, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerince (FDLR) düzenlendiğini duyurdu.

KDC İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Goma kenti yakınlarında WFP konvoyuna düzenlenen saldırının, FDLR ayrılıkçılarınca yapıldığı ifade edildi.

Saldırıda 4 kişinin kaçırıldığını ve aralarından bir kişinin ordu güçleri tarafından kurtarıldığını belirten İçişleri Bakanlığı; konvoyun, ayrılıkçıların aktif olduğu Goma'da bulunduğu bilgisi yerel yetkililere iletilmediği için önlem olarak güvenlik desteği sağlanamadığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ileterek saldırganların bulunması için güvenlik güçlerinin yoğun çalıştığını belirtti.

Öte yandan KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ulusal televizyonda yayınlanan mesajında, saldırıyı kınayarak sorumluların bir an önce bulunmasını istedi.

Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda, dün yerel saatle 10.00 sularında, WFP'ye ait bir konvoya, hafif silahlar kullanan bir grup terörist saldırmıştı.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım