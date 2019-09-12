Kongo'da yolcu treni raydan çıktı: en az 50 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu treni raydan çıktı.
12.09.2019 14:17
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu treni raydan çıktı. Kazada, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Nyunzo bölgesinde yer alan Kalemie yakınlarında yolcu treni raydan çıktı. Ulusal Dayanışma ve İnsani Yardım Eylemleri Bakanı Steve Mbikayi, en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölü sayısının artma olasılığından endişeleniliyor.
Kaynak: DHA