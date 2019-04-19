Kongo'da Üniversite Hastanesine Saldırı: 1 Doktor Öldürüldü

– Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir üniversite hastanesine düzenlenen saldırıda bir doktor hayatını kaybetti.

Yerel medya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Butembo şehrinde bulunan ve Ebola hastalığının tedavisinin yapıldığı bir hastaneye Mai-Mai militanlarının saldırdığını duyurdu. Saldırıda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üyesi Kamerunlu bir doktorun hayatını kaybettiği belirtilirken; olay yerine gelen güvenlik güçlerine ait bir aracın yandığı belirtildi.

Saldırıyı yapan Mai-Mai milis grubunun daha önce de hastane ve Butembo çevresinde görüldükleri belirtildi.

Kaynak: DHA