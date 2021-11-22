Kongo'da silahlı grup 5 Çinli maden işçisini kaçırdı - Haberler
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Kongo'da silahlı grup 5 Çinli maden işçisini kaçırdı

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Kongo'da silahlı grup 5 Çinli maden işçisini kaçırdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu Güney-Kivu eyaletinde silahlı bir grup, altın madeninde çalışan 5 Çinliyi kaçırdı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu Güney-Kivu eyaletinde silahlı bir grup, altın madeninde çalışan 5 Çinliyi kaçırdı.

Ulusal basındaki haberler e göre, eyaletin Fizi şehrine bağlı Mukera mevkisinde Bayond Madencilik şirketine ait maden sahasına silahlı grup tarafından saldırı düzenlendi.

Bir polisin öldürüldüğü saldırıda 5 Çinli işçi kaçırıldı.

Bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplar sık sık insanları kaçırarak fidye talebinde bulunuyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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