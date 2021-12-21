Kongo'da polis ve protestocular arasında çatışma

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ülkedeki güvensizliğin artması ve Ruanda'dan güvenlik güçlerinin ülkeye gelme ihtimaline dair iddiaların ardından protesto gösterisi düzenleyen eylemciler ile polis arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde halk ülkede güvensizliğin artması ve komşu ülke Ruanda'dan güvenlik güçlerinin ülkeye gelme ihtimali olduğuna dair iddialar nedeniyle sokaklara döküldü. Goma kentinde yönetimi protesto eden eylemciler, polisle karşı karşıya geldi. Yollara barikat kuran göstericiler lastikleri ateşe verdi. Polis ise kendilerinden 3 silah çalarak saldırı gerçekleştirdiklerini iddia ettiği eylemcilere göz yaşartıcı ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin geçtiğimiz hafta kaçakçılıkla mücadele kapsamında anlaşma imzalamasının ardından proestocular, Ruanda polisinin ülkeye girmesini istemediklerini, bunun Ruanda'nın bölgede hak iddia etmesine neden olabileceği ifade edilirken Kuzey Kivu Eyaleti Valisi Sözcüsü General Sylvain Ekenge, Goma'da herhangi bir Ruanga polisinin olmadığını vurgulayarak bunun yalnızca manipülasyon amaçlı yayıldığını belirtti. Ekenge, dün gerçekleşen protestoda 2 polis görevlisinin öldüğünü ve 2 kişinin de ağır yaralı olduğunu açıklarken yapılan eylemlerin ise cezasız kalmayacağını söyledi. - KİNŞASA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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