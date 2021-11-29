Kongo'da isyancıların saldırısında 22 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 22 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberler e göre, Ituri eyaletinde bulunan Birleşmiş Milletler barış gücü askerleri tarafından korunan sığınma kampına, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Sığınmacıların üzerine ateş açan isyancılar 22 kişiyi öldürdü.

Saldırı sonrasında birçok kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği sağlamak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.

Askeri kuşatma kapsamında bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak yerlerine askeri yetkililer getirilmişti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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