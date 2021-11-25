Kongo'da isyancıların saldırısında 2'si Çinli 4 işçi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletine bağlı Djugu kasabasında altın madenine düzenlenen silahlı saldırıda 2'si Çinli 4 kişi öldü.

Ulusal medyadaki haberler e göre, Djugu'da bulunan Çinlilere ait maden sahasına Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2'si Çinli 4 maden işçisi hayatını kaybetti.

Yine aynı bölgede bulunan Çinli şirkete ait maden sahasında çalışan 5 Çinli işçi 22 Kasım'da CODECO üyeleri tarafından kaçırılmıştı.

Son günlerde, bölgede faaliyet gösteren Çinli firmalar, halka olan taahhütlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle tepki çekiyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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