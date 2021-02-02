Kongo'da Guy Brice Kolelas cumhurbaşkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı

Kongo'da 2016 seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun karşısındaki en güçlü aday olan Guy Brice Parfait Kolelas, 21 Mart'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Kongo'da 2016 seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun karşısındaki en güçlü aday olan Guy Brice Parfait Kolelas, 21 Mart'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kolelas, partisi Hümanist Demokratlar Birliğinin (UDH-Yuki) başkent Brazavil'deki merkezinde yapılan toplantıda, 21 Mart seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti.

Kongo'nun bir polis devleti haline geldiğini ifade eden Kolelas, ülkede temel özgürlükleri yeniden tesis etmek için aday oluğunu ifade etti.

Kolelas, 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 15,02 oy alarak mevcut Cumhurbaşkanı Nguesso'nun ardından ikinci sırada yer almıştı.

Cumhurbaşkanı adaylarının dosyalarını en geç 7 Şubat'a kadar Kongo Seçim İşleri Genel Müdürlüğüne (DGAE) sunmaları gerekiyor.

Afrika'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan liderlerden 77 yaşındaki Nguesso, 24 Ocak'ta adaylığını açıklamıştı.

Nguesso, 5 milyon nüfuslu ülkede, son olarak 2016'da gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 60'ını alarak 5 yıllığına göreve gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez